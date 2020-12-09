Глава МИД Франции обсудил с Чавушоглу отношения Турции с ЕС

Главы МИД Франции и Турции Жан-Ив Ле Дриан и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Франции отметили, что данная беседа позволила обсудить различные темы, которые связаны «с двусторонним взаимодействием и отношениями Турции с Евросоюзом после событий последних недель».

Там также указали, что в связи с этим Париж и ЕС ждут от Анкары объяснений, что является «необходимым условием для возобновления конструктивных отношений» между двумя сторонами.

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