Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение договоренностей

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили выполнение договоренностей, закрепленных в трехстороннем заявлении по непризнанному Нагорному Карабаху. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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