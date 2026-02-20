Бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Тот факт, что о переговорах практически ничего не просочилось, говорит об уровне серьезности, которого мы не видели раньше. Это не означает, что мы заключим сделку. Но люди пытаются», – сказал Грэм.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года.