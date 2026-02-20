В Якутии ребенок выпал из окна детского сада

В Якутии ребенок попал в больницу, выпав из окна детского сада

Ребенку из Якутска понадобилась помощь медиков после падения с высоты второго этажа в детском саду. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.

Инцидент произошел в момент, когда группа готовилась к завтраку. Один из воспитанников, находясь в спальне, сам залез на подоконник, открыл окно и спикировал вниз.

Воспитательница смогла схватить подопечного за одежду перед падением, но это не предотвратило падение.

«Ребенок был оперативно госпитализирован, в данное время после осмотра врачей и оказания необходимой помощи отправлен домой», – сообщается в публикации.

На данный момент в учреждении проводят служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

