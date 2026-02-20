Снегопад в Москве привел к отмене рейсов в столичных аэропортах

Восемь рейсов отменены в столичных аэропортах 20 февраля из-за снегопада. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его информации, семь рейсов задерживаются более чем на два часа. В остальном гавани продолжают работу в обычном режиме.

«Воздушные гавани продолжают работу, с начала суток обслужили 276 рейсов: 168 – на вылет, 108 – на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Отменено восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. По данным на 08.00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов», — говорится в сообщении Росавиации.

До этого сообщалось, что обрушившийся на столичный регион циклон «Валли» принес рекордный снегопад. Как сообщил синоптик Михаил Леус, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпал 21 мм осадков, что составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года. Рекорды обновлены и в Подмосковье, а в районе Приокско-Террасного заповедника выпало 27 мм — почти две трети нормы. Из-за снегопада в московских аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах образовались 9-балльные пробки, а патрули ЦОДД вытащили около 250 застрявших грузовиков.

Ранее после рекордного снегопада Москве пообещали оттепель.