Кремль назвал чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной чушью» утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина.

«Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», — сказал он.

Песков добавил, что подобные публикации являются компиляцией разных слухов.

Днем ранее представитель Кремля ответил на вопрос о недавней информации в СМИ о якобы близких людях российского лидера. По его словам, Кремль догадывается, кто занимается подобными вбросами, а также осведомлен, что такие публикации будут продолжаться и дальше.

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— В Кремле знают, кто стоит за сообщениями о якобы близких к Путину людях