Песков: Путин не контактировал с Кудриным и Матвиенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии личных встреч президента страны Владимира Путина с заразившимся COVID-19 главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщает РИА «Новости».

На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил отрицательно.

Он также добавил, что Путин не пересекался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

По словам Пескова, оперативные совещания Совбеза с участием Матвиенко проходили в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что Кудрин получил положительный тест на COVID-19, а Матвиенко отправилась на самоизоляцию.

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