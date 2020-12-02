Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края
Бернст Ю.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил Юрия Бойченко на пост главы регионального Минздрава. Об этом сообщает RT.
«Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — сообщил Дегтярев.
Предыдущий министр здравоохранения по региону Александр Витько был уволен в августе по итогам проверки поликлиники в поселке имени Горького.
В октябре Дегтярев поручил организовать публичный конкурс на данную должность.
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