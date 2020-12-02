Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил Юрия Бойченко на пост главы регионального Минздрава. Об этом сообщает RT.

«Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — сообщил Дегтярев.

Предыдущий министр здравоохранения по региону Александр Витько был уволен в августе по итогам проверки поликлиники в поселке имени Горького.

В октябре Дегтярев поручил организовать публичный конкурс на данную должность.

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