Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан
Бернст Ю.
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы республики из Нур-Султана в Туркестан. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы переносе столицы в Туркестан.
«Нет, для этого нет оснований», — сказал Назарбаев.
Он отметил, что Туркестан является городом с большой историей, но власти будут развивать Нур-Султан.
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