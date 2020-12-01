Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы республики из Нур-Султана в Туркестан. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы переносе столицы в Туркестан.

«Нет, для этого нет оснований», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Туркестан является городом с большой историей, но власти будут развивать Нур-Султан.

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