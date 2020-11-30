Байден проведёт свой первый еженедельный брифинг

Первый еженедельный президентский брифинг демократа Джо Байдена состоится 30 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса кандидата в президенты.

В ходе этого брифинга Байдена получит информацию от спецслужб США. После этого он должен встретиться со своими советниками.

Ранее администрация Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выборы в США: Трамп обвинил ФБР в фальсификациях

— Байден подвернул лодыжку, играя с собакой

— Байден назначит Псаки пресс-секретарем Белого дома