Жена Трампа хочет написать мемуары

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп консультируется по поводу написания мемуаров о жизни в качестве первой леди. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на источники.

«Меланья собирается написать мемуары о (жизни в — прим.ред.) Белом доме... И это были бы ее деньги — шанс для нее заработать самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что история событий в изложении Меланьи «могла бы стоить больших денег», а Трамп «подбадривает ее написать книгу».

Как сообщалось, cупруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов в стране задумалась о разводе.

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