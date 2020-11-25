Пентагон провел встречу с командой Байдена для передачи власти

Представители Пентагона провели во вторник, 24 ноября, встречу с командой кандидата от демократов Джо Байдена, объявленным американскими СМИ победителем выборов президента в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу целевой группы по передаче власти Минобороны США.

Он отметил, что на встрече обсуждался вопрос передачи полномочий.

«Мы действуем в соответствии с требованиями, своей ответственностью согласно закону о передаче президентской власти. Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита», — отметил Мьюр.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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