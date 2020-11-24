Лавров: Договор по открытому небу «почил в бозе» из-за США

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Договор об открытом небе почил в бозе из-за решения США.

«Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе, благодаря решению Соединенных Штатов», — отметил министр.

По его словам, Вашингтон разорвал Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор об открытом небе, ссылаясь на голословные обвинения в адрес Москвы о якобы систематических нарушениях этих соглашений.

Лавров добавил, что потеря Договора об открытом небе наносит урон безопасности, прежде всего, в Европе.

22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

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