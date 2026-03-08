Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле объяснили, против кого был направлен взрыв Украиной «Северного потока»

Взрыв Украиной «Северного потока» был направлен против энергобезопасности ЕС
РИА Новости

Взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против совладельцев этой инфраструктуры из Германии и пространства Европейского союза в целом с точки зрения энергетической безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Киевский режим взорвал «Северный Поток-1». Это было действие, направленное против совладельцев этой инфраструктуры из ФРГ и пространства Евросоюза в целом с точки зрения энергетической безопасности», — сказал он.

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В декабре прошлого года Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на российских газопроводах с высокой долей вероятности заказала Украина.

5 марта Песков сообщил, что никаких признаков изменения позиции стран Европейского союза относительно работы газопровода «Северный поток» нет.

Ранее европейцев предупредили о шоковых ценах на бензин и электроэнергию.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!