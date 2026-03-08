Взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против совладельцев этой инфраструктуры из Германии и пространства Европейского союза в целом с точки зрения энергетической безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Киевский режим взорвал «Северный Поток-1». Это было действие, направленное против совладельцев этой инфраструктуры из ФРГ и пространства Евросоюза в целом с точки зрения энергетической безопасности», — сказал он.

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В декабре прошлого года Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на российских газопроводах с высокой долей вероятности заказала Украина.

5 марта Песков сообщил, что никаких признаков изменения позиции стран Европейского союза относительно работы газопровода «Северный поток» нет.

