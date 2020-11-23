СМИ: Байден назначит экс-главу ФРС министром финансов США

Кандидат в президенты США Джо Байден выдвинет на должность министра финансов бывшую главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«Байден планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной службы Джанет Йеллен, экономиста на передовой политического процесса в течение трех десятилетий, на пост министра финансов», — пишет газета.

Если Йеллен займет это место, то она станет первой женщиной на этой должности.

Выборы президента США прошли 3 ноября, в них участвовали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По прогнозам американских СМИ, победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Официальные результаты выборов еще не опубликованы.

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