Дегтярев намерен отменить конкурс на собственную охрану за 33 млн

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал действия аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за ₽33 млн рублей в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я четыре дня был в командировке в Москве, сразу после этого поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, встретился с 3 тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы, в общем, провел с людьми время. За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?» – сказал он на видео, опубликованном в его канале в Telegram.

«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить все как есть», – добавил Дегтярев.

Ранее аласти Хабаровского края объявили тотальный карантин в селе Чумикан. Выезд из населенного пункта был запрещен всем его жителя

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