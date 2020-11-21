Пушков ответил на слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление избранной президентом Молдавии Майи Санду о российских миротворцах в Приднестровье.
Политик отметил, что их присутствие в Приднестровье уже почти 30 лет служит гарантией мира и защиты людей, живущих на этой территории.
Пушков указал, что 220 тысяч из этих людей являются российскими гражданами.
«Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал он.
Ранее Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией, а также мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.
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