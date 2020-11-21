Пушков ответил на слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление избранной президентом Молдавии Майи Санду о российских миротворцах в Приднестровье.

Политик отметил, что их присутствие в Приднестровье уже почти 30 лет служит гарантией мира и защиты людей, живущих на этой территории.

Пушков указал, что 220 тысяч из этих людей являются российскими гражданами.

«Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал он.

Ранее Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией, а также мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санду ответила на вопрос о принадлежности Крыма

— Санду призвала к полному выводу миротворцев РФ из Приднестровья

— Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья