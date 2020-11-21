В Неваде суд отказался приостановить сертификацию выборов

Судья в штате США Невада отказалась приостановить сертификацию итогов президентских выборов, передает РИА «Новости».

«У суда нет юрисдикции предпринять подобные действия», — сказала судья.

Она отметила, что это помешает учесть голоса порядка 1 млн избирателей.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах Висконсина

— СМИ узнали, что судья Аризоны отказал в рассмотрении иска республиканцев

— Власти Джорджии признали ошибочное сообщение о сертификации результатов выборов