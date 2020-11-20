Тихановская призвала признать белорусский ОМОН террористической группировкой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики террористическими организациями. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале политика.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — сказала Тихановская.

Она отметила, что все сотрудники силовых ведомств, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками террористов, а их имущество будет арестовано.

На амнистию, в свою очередь, смогут рассчитывать только те омоновцы, которые перейдут на сторону народа, добавила Тихановская.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применили против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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