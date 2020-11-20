Путин: миллионы людей могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии

Президент РФ Владимир Путин считает, что из-за коронавируса миллионы людей по всему миру могут оказаться за чертой бедности. Об этом он заявил в своем выступлении на саммите АТЭС, сообщает ТАСС.

Так, по его словам, глобальный ВВП под воздействием пандемии в 2020 году сократится на 4,4%, а ВВП стран-членов АТЭС — на 2,5%.

«Тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере: из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек», — считает Путин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших COVID-19, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России число зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 2 млн.

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