РФ сожалеет в связи c санкциями США по КНДР против российских компаний

Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, американская сторона не предоставила Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда северокорейских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее США внесли в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании. Речь идет о действующей на территории России и КНДР «Генеральной торговой компании «Чхолсан» КНДР» (ООО «Чхолсан») и зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Мокран». Санкции означают запрет для американских физических и юридических лиц вести дела с этими компаниями.

По словам Захаровой, как и ранее, Вашингтон, кроме своих подозрений, не приводит каких-либо доказательств.

«Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН», — сказала она.

Она подчеркнула, что РФ решительно отвергает обвинения Соединенных Штатов, осуждает практику экстерриториального применения американской стороной собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Захарова отметила, что существуют обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в Совете Бззопасности ООН решений со стороны самого Вашингтона. Она привела в пример возобновление санкционного давления на Иран после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного резолюцией СБ ООН 2231.

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