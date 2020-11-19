Суд арестовал вице-премьера Подмосковья по делу о получении крупной взятки

Басманный суд Москвы постановил отправить под арест заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

По ее словам, такое же решение было вынесено судьей в отношении двух других фигурантов этого дела — Максима Ана и Владислава Холодкова.

Отмечается, что все трое подозреваемых будут содержаться под стражей до 17 января.

Ранее сообщалось, что вместе с заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным были задержаны первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан по подозрению в организации на территории воинских частей масштабной вырубки леса под видом санитарной. Древесину продавали в Китай. Куракин считается организатором преступления. Сам чиновник не признает вину во вменяемом ему коррупционном преступлении.

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