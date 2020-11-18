Задержанный Мень не признает вину в растрате 700 млн рублей

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Аудитор Счетной палаты, экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень отрицает вину в растрате 700 млн руб. из регионального бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

Защитник рассказал, что Мень считает свое задержание недоразумением.

«Никакой растраты он, конечно же, не совершал», — сказал Мусаев агентству.

Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным РИА «Новости», Меня задержали на 48 часов после допроса.

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