Госдума активировала наказания за отчуждение территорий России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, если публичный призыв прозвучал впервые, гражданина ждет административная ответственность в виде штрафа в размере 30–60 тысяч рублей. Должностное лицо в таком случае будет оштрафовано на 60–100 тысяч рублей, а юридическое — на 200–300 тысяч рублей.

За публичные призывы в интернете для россиян предусмотрены взыскания на сумму 70–100 тысяч рублей, для должностных лиц 100–200 тысяч рублей, а для юридических — в размере 300–500 тысяч рублей.

При повторном призыве к отчуждению территорий России нарушителя ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафа на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму.

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