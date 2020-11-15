Второй тур выборов мэра стартовал в семи городах Украины

В семи городах Украины начался второй тур выборов мэра, передает ТАСС.

Избирательные участки были открыты 08.00 по местному времени в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Украинке и в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Первый тур выборов в местные органы самоуправления состоялся на Украине 25 октября. В ряде городов повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.

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