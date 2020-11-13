В ГД прокомментировали заявление ФРГ о неуместности санкций России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления Германии об ответных санкциях России являются проявлением политического лицемерия, передает РИА «Новости».

По его словам, принципы взаимности и зеркальности в дипломатии никто не отменял. А в данной ситуации именно противоправные санкции ЕС из-за Алексея Навального стали причиной зеркальных ограничений с российской стороны.

«Мы открыты к диалогу, но не можем оставлять без ответа недружественные действия, тем более основанные на highly likely доводах», — подчеркнул депутат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия уже подготовила ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным.

В свою очередь представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин «принимает к сведению» зеркальные санкции российской стороны, но считает их введение неоправданным.

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