ЕС готов ввести новые санкции против Белоруссии из-за смерти протестующего

Евросоюз не исключает вероятности введения новых санкций против Белоруссии после смерти участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЕС отмечают, что с большим осуждением относятся к насилию в отношении протестующих представителей белорусских граждан.

Там напомнили, что санкции уже действуют в отношении 55 лиц, которые связаны с насилием и запугиванием людей, а также добавили, что готовы к введению новых.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

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