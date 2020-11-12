Лавров: РФ дождется итогов выборов в США и после этого поздравит кандидата

Глава МИД РФ Сергей Лавров Заявил, что Россия намерена дождаться официальных итогов президентских выборов США, лишь после этого она поздравит кандидата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что поздравления направляются еще до объявления официальных результатов выборов, когда нет никаких споров, когда вторая сторона признает победу соперников, как это было в 2016 году, когда тогдашний американский лидер Барак Обама признал победу Дональда Трампа.

«Тогда никаких вопросов ни у кого не возникало. Сейчас такие вопросы пока еще остаются, поэтому нужно дождаться официального объявления [итогов выборов]», — сказал российский министр.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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