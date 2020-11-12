Пашинян заявил, что сознательно пошел на риск при подписании соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписывая трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху понимал, что его жизнь окажется под угрозой, но пошел на риск ради спасения армянских военнослужащих, передает «Интерфакс».

«Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата», — сказал армянский лидер при обращении к нации.

По его словам, именно с этим пониманием он подписал «этот печально известный документ». Он отметил, что жизнь 25 тысяч солдат была важнее его собственной.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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