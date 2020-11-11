Алиев заявил об окончании войны в Карабахе и победе Азербайджана

Президент Азербайджана заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, а азербайджанская сторона победила в ней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — такое мнение азербайджанский лидер сказал на встрече с военнослужащими.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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