Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена с победой на выборах, сообщает агентство Anadolu.

«Я верю, что тесное сотрудничество и союз между нашими странами будут и дальше вносить жизненно важный вклад в мир во всем мире», — отметил Эрдоган в поздравительном послании.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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