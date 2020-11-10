Появился полный текст заявления Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Кремль опубликовал полный текст совместного заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, конфликтующие стороны прекращают все боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

Ереван отдает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы сроком на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды в случае необходимости.

Всего вдоль линии соприкосновения разместят 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее стало известно, что войска Азербайджана взяли Шуши и приближались к столице Карабаха — Степанакерту.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.