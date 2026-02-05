Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом и ее генсекретарем Феридуном Синирлиоглу заострит внимание на противодействие проявлению неонацизма, борьбу с фальсификацией истории и цензурой в медиа. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Глава внешнеполитического ведомства России заострит внимание на наиболее актуальных проблемах на пространстве ОБСЕ – противодействии проявлениям неонацизма, недопущении фальсификации истории и медиацензуры, защиты традиционных ценностей, прав верующих и нацменьшинств», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров намерен указать на продолжающуюся четвертый год практику подмены ключевых мероприятий Организации некими неконсенсусными форматами.

Встреча состоится в Москве в пятницу, 6 февраля. По данным МИД России, ее главной темой станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.