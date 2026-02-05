Размер шрифта
Королева Манхэттена Блэр Уолдорф из «Сплетницы» вернется в новом романе

Deadline: автор серии романов «Сплетница» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
The CW

Героиня Блэр Уолдорф, королева Манхэттена из франшизы «Сплетница», вновь появится на страницах книги, которую напишет автор оригинальной серии Сесилия фон Цигезар. Об этом сообщает Deadline.

Роман под предварительным названием «Блэр» станет самостоятельным произведением. И хотя его детали пока держатся в секрете, уже известно: действие книги развернется через 20 лет после событий саги. В центре внимания окажется 40-летняя светская львица, решившая вновь покорить элиту Нью-Йорка.

Как отмечает Deadline, права на книгу разыгрывались в «жесткой борьбе», поскольку интерес к возвращению Блэр Уолдорф оказался огромным. Впервые роман «Сплетница» был опубликован в 2002 году и сразу же завоевал популярность по всему миру. Книга разошлась тиражом свыше 6 миллионов экземпляров, что стало основой для создания крупной медиафраншизы.

Книги фон Цигезар легли в основу одноименного сериала, который Rolling Stone назвал «самым горячим шоу на телевидении» в 2009 году. В 2021-м вышла перезагрузка сериала на HBO Max, но она не смогла повторить успех оригинала и была отменена после двух сезонов.

