Володин напомнил Каллас советское прошлое ее отца

Володин: отец главы евродипломатии Каллас был членом КПСС в Эстонии
Carlos Jasso/Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отец главы евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин раскритиковал Каллас за выпады в адрес России, в которых она утверждала, что страна «за последние 100 лет напала на 19 держав». По его мнению, это дискредитировало дипломата и в очередной раз показало, что она не знает историю.

«Наша страна никогда войн не начинала. Она их заканчивала», — написал Володин в своем посте, напомнив, что Каллас, как дочери члена КПСС, государственного деятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии, следовало бы знать об этом.

Володин полагает, что Каллас пытается дистанцироваться от прошлого и позиционировать себя как борца с Россией. По словам Володина, корень ее проблем — в детстве. В заключение российский политик посоветовал европейскому дипломату обратиться к психиатру для решения этих вопросов.

До этого депутат Госдумы Вячеслав Милонов предложил приводить школьникам Каю Каллас как пример необразованности, чтобы замотивировать их больше читать. При этом, депутат отметил, что чтение книг не пройдет даром и для самой главы евродипломатии, потому что полученные знания приведут к тому, что она будет «более аккуратна в выражениях» на публике.

Ранее Каллас заявила, что прочитает много книг и станет умной.
 
