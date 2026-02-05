Названы дата и время прощания с Ольгой Чиповской

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится 9 февраля в Театре имени Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

Проститься с артисткой сможет любой желающий. Церемония пройдет в Большом портретном фойе театра с 10:00 до 12:00 мск.

О смерти артистки сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова 4 февраля. Ее не стало в возрасте 67 лет. Причина ухода Чиповской не сообщается. В театре выразили глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям актрисы.

В 1981 году Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина, в том же году начала играть в Театре имени Вахтангова. Всю жизнь Чиповская посвятила служению сцене. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В 2021 году была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Известно, что Чиповская была замужем за российским джазовым музыкантом, заслуженным артистом РСФСР Борисом Фрумкиным. У пары есть дочь Анна Чиповская, которая тоже стала актрисой, как и мать. Ольга и Анна Чиповская вместе сыграли в фильме «Елки 3». Там они появились в роли бабушки и мамы героини Насти. Всего фильмография Ольги Чиповской насчитывает около 10 проектов.

Ранее были названы время и место прощания с «мамой КВН» Жильцовой.