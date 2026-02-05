Размер шрифта
В Кремле опровергли создание Большой тройки КНР, РФ и США

Песков: в Кремле не разделяют мнение о создании Большой тройки
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль не разделяет мнение о создании Большой тройки из КНР, РФ и США.

На вопрос журналиста о том, что разговор Пекина, Москвы и Вашингтона мог стать прообразом создания Большой тройки, Песков ответил, что «не стал бы разделять этот взгляд в будущее».

«Тем более, что никакой связи Вашингтон- Пекин-Москва не было вчера. Президент [России Владимир] Путин говорил с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], а потом председатель Си отдельно говорил с президентом [США Дональдом] Трампом. Это были разные беседы, поэтому я не могу разделить эту точку зрения», — поделился Песков.

5 февраля глава МИД России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT заявил, что заявления США о перспективах сотрудничества с РФ не очень вяжутся с их действиями.

Он добавил, что США, к примеру, запрещают Индии покупать российскую нефть, и «везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ».

Ранее стало известно, что США отменят пошлины против Индии после отказа от российской нефти.
 
