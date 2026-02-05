Размер шрифта
Политика

В Британии рассказали, когда закончится украинский конфликт

Журналист Зауэр: конфликт на Украине продолжится до проигрыша одной из сторон
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не достигнет «критической точки» и не будет готова уступить. Об этом написал журналист Петр Зауэр в статье для The Guardian.

«До тех пор, пока одна из сторон не достигнет критической точки и не будет вынуждена уступить, конфликт, скорее всего, продолжится», — отметил он.

По словам Зауэра, сейчас стороны сильно расходятся по территориальному вопросу. Однако если согласия по нему удастся достичь, то останутся и другие препятствия для мира — например, Москва и Киев не согласны по поводу размещения европейских войск на Украине или же по поводу ограничения численности ВСУ. Поэтому путь к миру сейчас «остается сложным», подчеркнул автор.

«Несмотря на значительные расхождения в позициях, обе стороны часто ведут осторожную игру перед Трампом, стремясь выглядеть открытыми к миру. Они пытаются не разозлить президента США и одновременно перекладывают вину на другую сторону», — написал журналист.

4 февраля 2025 года начался второй раунд переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса. Делегацию Украины возглавил секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, а России — начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. От США приехали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

По итогам первого дня Рустем Умеров сообщил, что переговоры были ориентированы на конкретные шаги и практические решения. СМИ сообщали, что главными стали вопросы экономики, территорий и прекращения огня.

5 февраля в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров, после их окончания ожидается итоговое заявление.

Ранее стали известны детали плана о гарантиях безопасности для Украины.
 
