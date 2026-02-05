Размер шрифта
Учительницу из Петербурга, обвиненную в педофилии, отправили на психиатрическую экспертизу

В Петербурге обвиненную в педофилии учительницу направили на экспертизу
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Суд Петербурга вынес решение по ходатайству следствия по делу учительницы, которую обвинили в растлении детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сотрудники СК настаивали на необходимости отправить фигурантку в специальную медорганизацию, чтобы специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу.
Заседание проходило в закрытом формате. Ходатайство следователей удовлетворили.

По данным Baza, в медучреждении россиянка проведет ближайший месяц.

Уголовное дело в отношении педагога возбудили после жалобы 12-летних учеников. По их словам, девушка совершала с ними действия непристойного характера.

Как сообщали местные СМИ, в переписке с несовершеннолетними она вела разговоры со школьниками на личные темы, в том числе упоминая половые органы. Один из пострадавших называл ее «женой». При этом инициатором общения была именно девушка.

Ранее в Челябинской области осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку.
 
