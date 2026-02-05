Размер шрифта
Главу дипмиссии ФРГ вызвали в МИД РФ

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава дипмиссии ФРГ вызван в МИД РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что главе дипмиссии Германии в Москве заявлен протест в связи с объявлением персоной нон грата сотрудника посольства РФ в ФРГ.

30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Германии ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в связи с обвинением в поставке гуманитарных грузов на Донбасс.

В январе немецкая генпрокуратура поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции произвести задержание Абаджана, которого обвинили в поставке на Донбасс гуманитарных грузов.

Также 22 января стало известно, что посла России в ФРГ вызвали в МИД Германии, где ему выразили протест в связи с задержанием немецкими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах РФ. Также ему заявили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства, якобы являвшегося ее куратором.

Ранее в Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией.
 
