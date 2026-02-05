Производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок

Ценовая политика крупнейших российских маркетплейсов, которая в том числе подразумевает предоставление скидок покупателям, наносит вред продавцам продуктов питания. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам участников рынка, такая политика позволяет маркетплейсам прибегать к демпингу — целенаправленному занижению цен. В конечном счете подобная стратегия приводит к закрытию традиционных розничных точек, указали авторы обращения.

«Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров», — говорится в письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В связи с этим представители пищепрома и ретейлеры призвали российские власти приравнять продажу продуктов питания на маркетплейсах к рознице.

До этогоглава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скидки маркетплейсов при оплате товаров «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

Ранее две трети россиян сочли несправедливой идею запрета скидок на маркетплейсах.