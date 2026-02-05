Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные пользователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что платформа никогда не передавала данные о переписках третьим лицам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», — написал он.

До этого Дуров заявил о небезопасности WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и уязвимости мессенджера для атак. По его словам, надо быть совсем безмозглым, чтобы верить в безопасность этого мессенджера в 2026 году.

Дуров давно критикует WhatsApp за проблемы с безопасностью. В частности, в 2019 году он обратил внимание, что мессенджер не только не публикует исходный код сервиса, что не дает специалистам легко проверить его на наличие бэкдоров, но и якобы специально «запутывает» файлы своих приложений, чтобы никто не мог их изучить.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов, в которую входят представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за якобы доступа компании к перепискам пользователей в WhatsApp.

Ранее Дуров раскритиковал Цукерберга за иронию над пользователями WhatsApp.