Названа скрытая опасность избытка соли для мозга

ЕJР: избыток соленой пищи может вызывать тревожность и нарушения памяти
Justin Park/RPI

Длительное употребление пищи с высоким содержанием соли может ухудшать работу мозга, нарушая память, обучение и усиливая тревожное поведение. К такому выводу пришли ученые из Сианьского университета Цзяотон обнаружили. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Pharmacology (ЕJР).

В ходе эксперимента лабораторных мышей на шесть месяцев посадили на диету с повышенным содержанием соли. Поведенческие тесты показали ухудшение когнитивных функций, снижение способности к обучению и рост тревожности. Параллельно исследователи выявили повреждение нейронов и признаки воспаления в гиппокампе — области мозга, играющей ключевую роль в процессах памяти и эмоций.

Как показал анализ, центральным механизмом этих изменений стали нарушения в работе оси «кишечник — мозг». Высокосолевая диета приводила к сдвигам в составе кишечной микробиоты, а они, в свою очередь, были связаны с изменением активности генов в мозге, усилением нейровоспаления и гибелью нервных клеток.

Ученые также выделили конкретные группы бактерий, ассоциированные с воспалительными и нейродегенеративными процессами. В частности, увеличение численности групп Dubosiella и Anaeroplasma в микробиоте кишечника повышало экспрессию сразу нескольких воспалительных маркеров Btbd16, Il1b, Prlr, Cd24a, Ak.

Авторы работы отмечают, что полученные данные усиливают доказательства роли кишечной микробиоты в развитии когнитивных нарушений и указывают на потенциальную опасность хронического превышения нормы соли в рационе. В перспективе эти результаты могут лечь в основу профилактических подходов к сохранению когнитивного здоровья за счет коррекции питания.

Ранее россиянам назвали семь витаминов, которых критически не хватает зимой.
 
