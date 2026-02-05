Размер шрифта
Для российских автомобилистов отменили один из штрафов

Юрист Нечаева: в РФ отменен штраф за отсутствие аптечки в машине
Российским автомобилистам не обязательно иметь аптечку в машине. Об этом РИА Новости рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, штраф за отсутствие аптечки в автомобиле отменен еще в 2023 году.

«Требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля», — поделилась Нечаева.

До 1 сентября 2023 года штраф за отсутствие аптечки или просроченную аптечку составлял 500 рублей. Также было запрещено передвигаться на автомобиле, в котором отсутствовала аптечка.

В октябре 2025 года автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказывал, что перед длительной проверкой на автомобиле важно комплексно проверить его, в том числе двигатель, масло, тормозную жидкость, тормозную систему, ходовую часть.

При этом он уточнил, что даже полная проверка может не уберечь от непредвиденных ситуаций.

В машине обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. По словам эксперта, стоит также взять с собой воду и необходимые лекарства.

Ранее шумных водителей предупредили о грозящем им штрафе.
 
