Британские и американские танки развернуты рядом с границей России для учений

MWM: США и Британия развернули танки в Эстонии для учений «Зимний лагерь»
The Defence Science and Technology Laboratory

Британские танки Challenger 2 и американские Abrams развернуты неподалеку от российской границы для проведения учений по маневренной войне. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Армия США и армия Великобритании направили свои основные боевые танки M1A2 Abrams и Challenger 2 для участия в учениях «Зимний лагерь» на территории бывшего Советского Союза, недалеко от Тапы в Эстонии, примерно в 100 километрах от российской границы», — говорится в материале.

Танковые подразделения тренируются для маневренных операций при минусовых температурах в регионе на северо-восточной оси НАТО, где зимние условия благоприятствуют силам, обученным и оснащенным для ведения боевых действий в условиях холода и низкой видимости.

Близость к российской территории, включая Санкт-Петербург, станет сильным сигналом для Москвы в период высокой напряженности между Россией и государствами Западного блока, а также в связи с тем, что западные силы на территории Украины продолжают играть центральную роль в конфликте на Украине, добавили в MWM.

В январе сообщалось, что морские пехотинцы из Великобритании провели экстремальные учения на базе «Лагерь Викингов» на севере Норвегии на случай потенциального конфликта с Россией.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что учения США около границ РФ не стоит считать серьезной угрозой.
 
