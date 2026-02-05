Стало известно о «серьезной борьбе» в США за место преемника Трампа

Президент США Дональд Трамп не имеет шансов пойти на третий срок президентства, поскольку для этого нужно будет вносить поправку в конституцию, а этот процесс очень сложный. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков. Он отметил, что сейчас в США разворачивается «серьезная борьба за место преемника» Трампа.

«Никаких реальных возможностей у Дональда Трампа снова стать президентом нет, он сам об этом отлично понимает», — подчеркнул он.

По словам Дудакова, для того, чтобы отменить это ограничение, нужно вносить новую поправку в американскую конституцию. Трампу придется набрать две трети голосов в обеих палатах конгресса, а потом не менее 75% штатов должны это ратифицировать, напомнил собеседник.

Трамп делает заявления по поводу третьего срока для того, чтобы перебить информационную повестку, связанную со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в документах которого фигурирует сам президент США, считает Дудаков.

Кроме того, Трамп хочет переключить фокус внимания от «реальных проблем», с которыми сейчас сталкиваются Соединенные Штаты – проблемы в сфере экономики и миграции.

«На самом деле, если мы говорим про 2028 год, то сейчас внутри администрации Трампа идет серьезная борьба за место преемника», — отметил американист.

На президентских выборах 2028 года от республиканцев, скорее всего, будет выдвигаться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Речь может пойти также о госсекретаре Марко Рубио, отметил собеседник.

«То есть мы увидим все-таки, конечно, стремление выставить кого-то помоложе, да, потому что уже проявляется серьезная усталость от возрастных политиков в Соединенных Штатах», — подытожил Дудаков.

5 февраля Трамп не дал прямого ответа на вопрос о планах оставаться на третий президентский срок.

«Я не знаю, это было бы интересно», — заключил президент США.

Ранее в Совфеде рассказали о трех ошибках Трампа.