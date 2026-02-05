Размер шрифта
Дети добираются до школы по аварийному подвесному мосту через горную реку в Сочи

Дети из села Ахштырь ходят по аварийному подвесному мосту, чтобы попасть в школу
Telegram-канал «Kub Mash»

В сочинском селе дети каждый день рискуют жизнью, переходя аварийный подвесной мост через горную реку Мзымту, чтобы добраться до школы. Об этом стало известно kp.ru.

Раньше через село Ахштырь в Адлерском районе ходил городской автобус, на котором можно было доехать до сочинской школы №66, но в январе этого года маршрут сократили, и теперь детям приходится пешком ходить до Краснополянского шоссе, где находится ближайшая автобусная остановка.

Чтобы попасть на уроки, они ежедневно преодолевают обветшалый висячий мост с гнилыми досками, которые местные жители ремонтируют своими силами. В дождь или зимой он становится особо опасным, а летом мостом также пользуются туристы, что ускоряет его износ.

«Указанный подвесной мост не стоит на балансе муниципалитета, обустроен и эксплуатировался местными жителями. Передвигаться по нему школьникам не рекомендуется и нет необходимости в случае пользования школьным автобусом», – заявили в мэрии Сочи.

Однако автобус не может заехать в село из-за разбитой дороги. Ремонтировать ее, как и мост, власти не спешат, так как школу №66 посещают всего шестеро детей из Ахштыря. В настоящее время межведомственная комиссия обследует проблемный участок дороги.

Ранее пенсионерка попала в больницу лишь спустя 15 часов из-за нечищенной дороги и не выжила.
 
