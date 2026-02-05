Sohu: столкновение с Китаем станет катастрофой для армии США

Возможное военное столкновение США с Китаем станет катастрофой для американской армии. Такое мнение высказали журналисты китайского издания Sohu.

Они прокомментировали доклад Военного колледжа армии США, в котором, по их словам, прослеживается чувство тревоги.

«Американские генералы подчеркнули, что это столкновение будет «катастрофой» для США. В этом слове чувствуется беспомощность, а также похвала китайским войскам», — пишут китайские журналисты.

В статье также говорится, что Китай не планирует запугивать другие страны, но и не потерпит чужого вмешательства, китайская армия уже давно преодолела отсталость и готова защититься в случае необходимости.

3 февраля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в интервью РИА Новости , что требование со стороны Соединенных Штатов о присоединении Китая к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением на данном этапе несправедливо.

Ранее власти Китая начали расследование против генерал-полковника Чжан Юся, подозреваемого в передаче США данных о ядерной программе.