Польский премьер приехал в Киев

«Страна.ua»: премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя в своем Telegram-канале фото встречи польского политика.

На опубликованном снимке видно, что Туск приехал в украинскую столицу на поезде. По прибытии на железнодорожном вокзале его уже ждала украинская делегация.

До этого Туск опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский затягивает урегулирование конфликта с Россией.

По его словам, «это Россия отвергла мирный план, подготовленный США, а не Зеленский». Он утверждает, что якобы ответом Москвы стали удары по территории Украины.

Кроме того, Туск ранее заявлял, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев и начал свой визит с выступления в Верховной раде Украины. Программа визита генсека НАТО не разглашается. По данным СМИ, у Рютте запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

Ранее Туск призвал продолжать давить на Россию санкциями ради мира на Украине.
 
