Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лауреат Нобелевской премии объявила голодовку в иранской тюрьме

Лауреат Нобелевской премии Мохаммади объявила голодовку в заключении в Иране
Reuters

Самая известная иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, которая приговорена в Иране в общей сложности к более чем 30 годам тюремного заключения, объявила голодовку. Об этом сообщил CNN со ссылкой на парижский фонд, управляемый ее семьей.

«Мохаммади начала свою забастовку в понедельник в знак протеста против ее незаконного задержания и ужасных условий содержания, с которыми сталкиваются многочисленные политические заключенные, содержащиеся в настоящее время в Иране», — говорится в материале.

Сын Мохаммади, Али Рахмани, заявил, что он глубоко обеспокоен судьбой своей матери и всех остальных, задержанных иранским режимом.

«То, что происходит в нашей стране, — это преступление против человечности», — сказал Рахмани.

В фонде заявили, что из-за ряда болезней Мохаммади, включая инфаркты, боли в груди, высокое кровяное давление, а также проблемы с межпозвоночными дисками и другие заболевания, ее дальнейшее содержание под стражей крайне опасно и является нарушением законов о правах человека.

Лауреату Нобелевской премии мира также был ограничен доступ к семье, и она лишь однажды, 14 декабря, поговорила по телефону со своим братом, после чего ей запретили связываться с родственниками.

Мохаммади была приговорена к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью 36 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в стране.

Ранее СМИ сообщили, что в Иране пала стена страха после подавления протестов.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!